Concert Ô-Celli 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier, 26 janvier 2024, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Ô-Celli fait son cinéma », soirée spéciale Hommage aux musiques de films avec un octuor de violoncelles de Belgique : de Verdi à La Stradade Nino Rota en passant par Strauss ou Star Wars de John Williams, une énergie communicative !

20h30, centre culturel. Tarifs : 16 €, 12 €

Sur réservation.

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . .

9 rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Ô-Celli fait son cinéma », a special evening paying tribute to film music with a cello octet from Belgium: from Verdi to La Stradade Nino Rota via Strauss or Star Wars by John Williams, an infectious energy!

8:30pm, cultural center. Prices: 16 ?, 12 ?

On reservation

« Ô-Celli fait son cinéma », una velada especial en homenaje a la música de cine con un octeto de violonchelos de Bélgica: de Verdi a La Stradade Nino Rota pasando por Strauss o La Guerra de las Galaxias de John Williams, ¡una energía contagiosa!

20.30 h, centro cultural. Precios: 16?, 12?

Sólo con reserva

« Ô-Celli fait son cinéma », Spezialabend Hommage an die Filmmusik mit einem Cello-Oktett aus Belgien: von Verdi über La Stradade Nino Rota bis hin zu Strauss oder Star Wars von John Williams, eine ansteckende Energie!

20.30 Uhr, Kulturzentrum. Tarife: 16 ?, 12 ?

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle