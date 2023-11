Jeu vidéo Dordogne et ciné 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier, 9 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Présentation du jeu vidéo Dordogne en présence du créateur, suivie de la présentation et projection du film

« Les Géants ».

20h30, centre culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

9 rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the video game Dordogne in the presence of the creator, followed by the presentation and screening of the film

film « Les Géants ».

8:30pm, cultural center

La Fabrique 05 53 02 41 99

Presentación del videojuego Dordogne en presencia de su creador, seguida de la presentación y proyección de la película

película « Les Géants ».

20.30 h, centro cultural

La Fabrique 05 53 02 41 99

Vorstellung des Videospiels Dordogne in Anwesenheit des Schöpfers, gefolgt von der Präsentation und Vorführung des Films

» Les Géants » (Die Riesen).

20.30 Uhr, Kulturzentrum

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mise à jour le 2023-11-24 par Vallée de l’Isle