Ciné-débat violences intra familiales : film « L’Amour et les Forêts » 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier, 27 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Projection du film « L’Amour et les Forêts », suivie d’un débat sur le thème des violences intra familiales.

19h30, cinéma La Fabrique.

Entrée gratuite

La Fabrique / CIAS de la CCIVS 05 53 80 86 86.

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . .

9 rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « L’Amour et les Forêts », followed by a debate on the theme of domestic violence.

7:30pm, La Fabrique cinema.

Free admission

La Fabrique / CIAS de la CCIVS 05 53 80 86 86

Proyección de la película « L’Amour et les Forêts », seguida de un debate sobre el tema de la violencia doméstica.

19.30 h, cine La Fabrique.

Entrada gratuita

La Fabrique / CIAS de la CCIVS 05 53 80 86 86

Vorführung des Films « L?Amour et les Forêts » mit anschließender Diskussion über das Thema innerfamiliäre Gewalt.

19.30 Uhr, Kino La Fabrique.

Kostenloser Eintritt

La Fabrique / CIAS de la CCIVS 05 53 80 86 86

Mise à jour le 2023-11-20 par Vallée de l’Isle