Début : 2024-02-03 20:30:00

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

THE BLUE CATS – DUO JAZZ, FOLK & POP : Chant & Piano, ambiance Cabaret Bulles et Gourmandises. Derrière ce projet musical se cachent une chanteuse et un pianiste, non seulement partenaires sur scène, mais également dans la vie. Depuis près de dix ans, la musique est au cœur de leur vie de couple. Oscillant entre sonorités Jazz, Pop ou encore Folk, ce duo a su créer une véritable alchimie, qui se ressent dès les premières notes. Aujourd’hui, ils sont prêts à partager leur passion avec le monde entier ! .

