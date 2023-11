REFLETS THÉÂTRE MARIONNETTES PIANO 9 rte de Grenade Saint-Paul-sur-Save, 3 décembre 2023, Saint-Paul-sur-Save.

Saint-Paul-sur-Save,Haute-Garonne

Spectacle Théâtre- Marionnettes – Piano :

2 acteurs, 1 pianiste et des marionnettes enchanteront petits et grands !.

9 rte de Grenade ESPACE CULTUEL RENÉ FONTANILLES

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie



Theater – Puppets – Piano show:

2 actors, 1 pianist and puppets to enchant young and old!

Teatro – Títeres – Espectáculo de piano:

2 actores, 1 pianista y marionetas para encantar a grandes y pequeños

Theater- Puppentheater- Piano-Show :

2 Schauspieler, 1 Pianist und Marionetten werden Groß und Klein verzaubern!

