Cet évènement est passé KARAOKÉ 9 rte de Grenade Saint-Paul-sur-Save Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Paul-sur-Save KARAOKÉ 9 rte de Grenade Saint-Paul-sur-Save, 25 novembre 2023, Saint-Paul-sur-Save. Saint-Paul-sur-Save,Haute-Garonne Ambiance assurée, nous comptons sur vous !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 8 EUR.

9 rte de Grenade ESPACE CULTUEL RENÉ FONTANILLES

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie



We’re counting on you! Contamos contigo Stimmung garantiert, wir zählen auf Sie! Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Paul-sur-Save Autres Lieu 9 rte de Grenade Adresse 9 rte de Grenade ESPACE CULTUEL RENÉ FONTANILLES Ville Saint-Paul-sur-Save Departement Haute-Garonne Lieu Ville 9 rte de Grenade Saint-Paul-sur-Save latitude longitude 43.7006481;1.226467

9 rte de Grenade Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-sur-save/