Parenthèse Vigneronne : Fromages et Grands Crus

Kaysersberg Vignoble

Date :

Début : 2023-01-02

fin : 2023-12-31

Une association originale entre fromages et Grand Crus de la vallée de Kaysersberg à découvrir dans l’œnothèque privée de la famille MEYER-KRUMB…

Envie de surprendre vos papilles ? Cette parenthèse vigneronne vous séduira !

Qulels produits caractérisent mieux la France si ce ne sont le vin et le fromage ?

Balayons les idées reçues, l’association de ce dernier n’est pas réservée aux vins rouges. A Sigolsheim (Kaysersberg-Vignoble), la famille Meyer-Krumb prend le pari de vous faire découvrir des accords parfaits entre vins blancs d’Alsace et fromages du coin, pour le plus grand plaisir de vos papilles !

Aurélie, fille de vigneron, en partenariat avec un fermier de Fréland, est désormais incollable sur les munsters et autres fromages à pâte cuite.

Après une visite de cave, c’est dans le cadre intimiste du caveau familial qu’elle vous servira ses Grands Crus accordés aux tommes de nos montagnes.

Elle a su élaborer un subtil équilibre entre ses vins, élevés au domaine, et les fromages de la vallée de Kaysersberg.

Gewurztraminer et autre Riesling, associés aux fromages, éblouiront les dégustateurs novices et les palais des plus initiés par une combinaison explosive d’arômes en bouche.

Sur réservation.

9 route des vins

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



