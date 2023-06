Fête du Poney 9 route de Wintenbach Niederrœdern, 11 juin 2023, Niederrœdern.

Niederrœdern,Bas-Rhin

Au programme, démonstration d’equifeel, derby cross, CSO interne, equifun… Petite restauration et balades à Poney tout au long de la journée..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

9 route de Wintenbach

Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est



On the program: equifeel demonstration, derby cross, internal show jumping, equifun… Snacks and pony rides throughout the day.

En el programa: demostración de equifeel, derby cross, salto de obstáculos interno, equifun… Aperitivos y paseos en poni durante todo el día.

Auf dem Programm stehen Vorführungen von Equifeel, Derby Cross, interne CSO, Equifun… Kleine Snacks und Ponyreiten den ganzen Tag über.

