ENTRE VIN ET GÉOLOGIE : INITIEZ-VOUS À L’ART DE DÉGUSTER NOS VINS LOCAUX AU DOMAINE JORDY 9 Route de Salelles Le Bosc, 8 août 2023, Le Bosc.

Le Bosc,Hérault

Avec les Pépites de Noëlle, vivez une initiation à la dégustation.

Abordez les étapes visuelles, olfactives et gustatives, dans une ambiance chaleureuse et décomplexée. Contemplez la vue. Prenez un bain de verdure. Marchez sur les terres rouges. Suivez votre « guide dans les vignes et dans les verres ». Profitez de cet instant de partage, hors du temps..

2023-08-08 18:00:00 fin : 2023-08-08 19:30:00. EUR.

9 Route de Salelles

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie



With Noëlle’s Pépites, experience an initiation to wine tasting.

Tackle the visual, olfactory and gustatory stages in a warm, relaxed atmosphere. Contemplate the view. Soak up the greenery. Walk the red earth. Follow your guide through the vines and glasses. Enjoy this timeless moment of sharing.

Les Pépites de Noëlle es una introducción a la cata de vinos.

Afronte las etapas visual, olfativa y gustativa en un ambiente cálido y relajado. Contemplar las vistas. Empápese de vegetación. Camine por la tierra roja. Siga a su guía entre viñedos y copas. Disfrute de este momento compartido, fuera del tiempo.

Mit Les Pépites de Noëlle erleben Sie eine Einführung in die Weinverkostung.

Behandeln Sie die visuellen, olfaktorischen und geschmacklichen Etappen in einer herzlichen und ungezwungenen Atmosphäre. Betrachten Sie die Aussicht. Nehmen Sie ein Bad im Grünen. Wandern Sie über die rote Erde. Folgen Sie Ihrem « Guide dans les vignes et dans les verres » (Führer durch die Weinberge und die Gläser). Geni

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC