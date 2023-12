ATELIERS PEINTURE POUR ENFANTS – KALÉIDOSCOPE 9 route de Niort Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 11:30:00 Le Kaléidoscope vous propose un atelier de peinture pour enfants..

Ateliers enfants animés par Sophie DUFOUR, diplômée des Arts appliqués Olivier de Serres, Paris. • Thème : peinture dur le thème » lion »

• Réservation : 02 51 00 64 65 • Tarif: 1 séance 13.50€ /5 séances 65€ /10 séances 125€ Abonnement année scolaire 1 fois par semaine hors vacances. 34 thèmes différents. 323€ Paiement échelonné possible. .

9 route de Niort Place de l’Ouillette

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

