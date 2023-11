Marché de Noël 9 route de Lyon Bessay-sur-Allier, 2 décembre 2023, Bessay-sur-Allier.

Bessay-sur-Allier,Allier

Marché de Noël de producteurs et d’artisans, organisé par l’Association Bessaytoise de Artisans et Commerçants, dans le cadre du Téléthon. Restauration à emporter ou en salle. Nombreuses animations..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

9 route de Lyon Mairie de Bessay

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market of producers and craftsmen, organized by the Association Bessaytoise de Artisans et Commerçants, as part of the Telethon. Takeaway and indoor catering. Lots of entertainment.

Mercado navideño de productores y artesanos, organizado por la Association Bessaytoise de Artisans et Commerçants, en el marco del Teletón. Comida para llevar y restauración en el interior. Numerosas animaciones.

Weihnachtsmarkt mit Erzeugern und Handwerkern, organisiert von der Association Bessaytoise de Artisans et Commerçants im Rahmen des Telethon. Restauration zum Mitnehmen oder im Saal. Zahlreiche Animationen.

Mise à jour le 2023-11-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région