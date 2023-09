Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 16 septembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Au cœur de la Touraine, dans un cadre séduisant où se mêlent harmonieusement la blancheur délicate du tuffeau et le vert toujours changeant de l’Indre, l’Islette vous ouvre ses portes. Visites guidées à 10h30, 11h45, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Visite guidée par la propriétaire à 16h..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of Touraine, in a seductive setting where the delicate whiteness of the tuffeau and the ever-changing green of the Indre blend harmoniously, l’Islette opens its doors to you. Guided tours at 10.30am, 11.45am, 2.30pm, 3.30pm, 4.30pm and 5.30pm. Guided tour by the owner at 4pm.

En el corazón de Touraine, en un marco seductor donde se mezclan armoniosamente la delicada blancura de la toba y el verde siempre cambiante del Indre, l’Islette le abre sus puertas. Visitas guiadas a las 10.30 h, 11.45 h, 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h y 17.30 h. Visita guiada por el propietario a las 16 h.

Im Herzen der Touraine, in einer verführerischen Umgebung, in der sich das zarte Weiß des Tuffsteins und das ständig wechselnde Grün des Flusses Indre harmonisch miteinander verbinden, öffnet Ihnen L’Islette seine Türen. Geführte Besichtigungen um 10:30, 11:45, 14:30, 15:30, 16:30 und 17:30 Uhr. Führung durch die Eigentümerin um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme