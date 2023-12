Marché de Noël des Champs Bio 9 Route de l’Aérodrome Saint-Laurent-Médoc, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La Ferme Les Champs Bio organise son marché de Noël, qui clôturera également sa saison 2023.

Au programme : atelier maquillage et photographe, nombreuses surprises pour les enfants, marché des producteurs et artisans 100% local – Made in Médoc, présence d’associations, de parents d’élèves et boutique du Savoir-Faire Médocain.

Buvette et food truck sur place..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 19:00:00. EUR.

9 Route de l’Aérodrome Les champs Bio

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

Les Champs Bio Farm is organizing its Christmas market, which will also close its 2023 season.

On the program: make-up and photography workshop, lots of surprises for children, 100% local producers’ and craftsmen’s market – Made in Médoc, presence of associations, parents’ groups and the Savoir-Faire Médocain boutique.

Refreshment bar and food truck on site.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa:

Les Champs Bio Farm organiza su mercado de Navidad, que marcará también el final de su temporada 2023.

En el programa: taller de maquillaje y fotografía, muchas sorpresas para los niños, mercado de productores y artesanos 100% locales – Made in Médoc, asociaciones, grupos de padres y la tienda Savoir-Faire Médocain.

Refrescos y food truck in situ.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Ferme Les Champs Bio organisiert ihren Weihnachtsmarkt, mit dem sie auch ihre Saison 2023 abschließen wird.

Auf dem Programm stehen: Schmink- und Fotografen-Workshop, zahlreiche Überraschungen für Kinder, ein Markt mit Erzeugern und Handwerkern, die zu 100 % aus der Region stammen – Made in Médoc, die Präsenz von Vereinen, Eltern und die Boutique Savoir-Faire Médocain.

Getränke und Foodtruck vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Médoc-Vignoble