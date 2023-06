La Roulette Factory 9 Route d’Agen Bergerac, 30 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Nous lançons notre jeu ! Participez à la toute première partie de ce jeu pleins de rebondissements ! Le grand gagnant obtiendra une récompense !

ANIMATION GRATUITE – Tapas et délicieux cocktail vous y attendent également.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

9 Route d’Agen Ludik Factory

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’re launching our game! Take part in the very first part of this exciting game! The overall winner will be rewarded!

FREE ENTERTAINMENT ? Tapas and delicious cocktails await you too

¡Lanzamos nuestro juego! ¡Participa en la primera parte de este emocionante juego! ¡El ganador será recompensado!

ENTRETENIMIENTO GRATUITO ? Tapas y deliciosos cócteles también te esperan

Wir starten unser Spiel! Nehmen Sie an der allerersten Partie dieses spannenden Spiels teil! Der Hauptgewinner erhält eine Belohnung!

KOSTENLOSE ANIMATION ? Tapas und leckere Cocktails warten ebenfalls auf Sie

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides