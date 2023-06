Tournoi au choix 9 Route d’Agen Bergerac, 16 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Pétanque du Barman, Détanque, Molky ou encore Palet, choisissez LE jeu qui vous plaît et devenez le grand gagnant !

En famille ou entre amis, cette soirée sera placé sous le signe de la rigolade et de l’amusement total ! Alors n’hésitez plus et réserver votre table !

ANIMATION GRATUITE – Tapas et délicieux cocktails vous y attendent également.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

9 Route d’Agen Ludik Factory

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Barman’s Pétanque, Détanque, Molky or Palet, choose THE game you like and become the big winner!

Whether you’re with family or friends, you’ll have a great time! So go ahead and reserve your table!

FREE ENTERTAINMENT – Tapas and delicious cocktails await you too!

Barman’s Pétanque, Détanque, Molky o Palet, ¡elige EL juego que más te guste y conviértete en el gran ganador!

Ya sea en familia o con amigos, ¡será una velada llena de diversión! ¡Así que anímate y reserva tu mesa!

ENTRETENIMIENTO GRATUITO – ¡Tapas y deliciosos cócteles también te esperan!

Pétanque du Barman, Détanque, Molky oder auch Palet, wählen Sie DAS Spiel, das Ihnen gefällt, und werden Sie der große Gewinner!

Ob mit der Familie oder mit Freunden, dieser Abend steht ganz im Zeichen des Spaßes und der Unterhaltung! Zögern Sie also nicht länger und reservieren Sie Ihren Tisch!

KOSTENLOSE ANIMATION – Tapas und leckere Cocktails warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides