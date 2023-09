La Nuit du Droit 9 Quai Gabriel Péri Tulle, 4 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Droit et Polar – La nuit du droit pour voir le droit sous un nouveau jour – 18h/19h Intervention de Franck Linol, auteur de polars, « La justice dans le polar, un point aveugle ou un impensé ? » 18h/19h Murder Party (Cluedo géant) Sur réservation limité à 6 groupes de 4 à 6 personnes – 19h/20h Table ronde avec des auteurs : Franck Klarczyk, François Clapeau, Jean-Luc Aubarbier et Alexia Cussac, magistrate membre du groupe de relecture des scenarii du Ministère de la Justice.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 21:00:00. .

9 Quai Gabriel Péri

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Droit et Polar – La nuit du droit to see law in a new light – 18h/19h Speech by Franck Linol, thriller writer, « La justice dans le polar, un point aveugle ou un impensé? « 18h/19h Murder Party (Giant Cluedo) Reservations required, limited to 6 groups of 4 to 6 people – 19h/20h Round table with authors: Franck Klarczyk, François Clapeau, Jean-Luc Aubarbier and Alexia Cussac, magistrate and member of the Ministry of Justice’s script review group

Droit et Polar – La nuit du droit para ver el derecho bajo una nueva luz – 18h/19h Ponencia de Franck Linol, escritor de thrillers, « La justice dans le polar, un point aveugle ou un impensé? » 18h/19h Murder Party (Cluedo gigante) Reserva obligatoria, limitado a 6 grupos de 4 a 6 personas – 19h/20h Mesa redonda con los autores: Franck Klarczyk, François Clapeau, Jean-Luc Aubarbier y Alexia Cussac, magistrada y miembro del grupo de revisión de guiones del Ministerio de Justicia

Recht und Polar – Die Nacht des Rechts, um das Recht in einem neuen Licht zu sehen – 18.00/19.00 Uhr Vortrag von Franck Linol, Krimiautor, « Die Justiz im Krimi, ein blinder Fleck oder ein Undenkbares? « 18.00/19.00 Uhr Murder Party (Riesen-Cluedo) Auf Reservierung beschränkt auf 6 Gruppen von 4 bis 6 Personen – 19.00/20.00 Uhr Runder Tisch mit Autoren: Franck Klarczyk, François Clapeau, Jean-Luc Aubarbier und Alexia Cussac, Magistratin und Mitglied der Gruppe für das Korrekturlesen der Drehbücher des Justizministeriums

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze