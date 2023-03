Exposition Béatrice Fontaine 9 quai de l’Oise 75019 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Exposition Béatrice Fontaine 9 quai de l’Oise 75019 Paris, 12 mars 2023, Paris. Exposition Béatrice Fontaine 12 et 18 mars 9 quai de l’Oise 75019 Paris Entrée libre Artiste peintre P​lace du Tertre à Montmartre.Je présente sur la péniche une trentaine de tableaux jusqu’au 4 avril . 9 quai de l’Oise 75019 Paris 9,quai de l’Oise 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0686979171 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T23:30:00+01:00 – 2023-03-12T23:59:00+01:00

2023-03-18T00:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00 Exposition

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu 9 quai de l'Oise 75019 Paris Adresse 9,quai de l'Oise 75019 Paris Ville Paris Age min 1 Age max 99 Lieu Ville 9 quai de l'Oise 75019 Paris Paris

9 quai de l'Oise 75019 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Béatrice Fontaine 9 quai de l’Oise 75019 Paris 2023-03-12 was last modified: by Exposition Béatrice Fontaine 9 quai de l’Oise 75019 Paris 9 quai de l'Oise 75019 Paris 12 mars 2023 9 quai de l'Oise 75019 Paris Paris Paris

Paris