Brasserie d’Arthur 9, promenade des Remparts Warcq, 12 juillet 2023, Warcq.

Warcq,Ardennes

A la Cuvée d’Arthur, la bière devient poésie depuis 2007. Christophe Viot fabrique 4 types de bières artisanales : une blonde, une ambrée, une triple et une houblonnée titrant à 7 %. Il crée aussi des bières à façon. Toutes ces bières sont disponibles en fût..

9, promenade des Remparts

Warcq 08000 Ardennes Grand Est



At the Cuvée d’Arthur, beer becomes poetry since 2007. Christophe Viot makes 4 types of artisanal beers: a lager, an amber, a triple and a 7% hop. He also creates custom beers. All these beers are available in barrels.

En La Cuvée d’Arthur, la cerveza es poesía desde 2007. Christophe Viot produce 4 tipos de cervezas artesanales: una rubia, una ámbar, una triple y una de lúpulo con una graduación del 7%. También crea cervezas a medida. Todas estas cervezas están disponibles en barril.

In La Cuvée d’Arthur wird das Bier seit 2007 zur Poesie. Christophe Viot stellt vier verschiedene Arten von handwerklich gebrauten Bieren her: ein helles, ein bernsteinfarbenes, ein dreifaches und ein hopfenhaltiges Bier mit einem Alkoholgehalt von 7 %. Er kreiert auch Biere nach Kundenwunsch. Alle diese Biere sind in Fässern erhältlich.

