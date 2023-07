Journées du Patrimoine 2023 – Hôtel de Ville 9 Place Léon Betoulle Limoges, 17 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Plusieurs visites :

> 10h, 10h30,

> 11h, 11h30,

> 12h,

> 14h, 14h30,

> 15h, 15h30,

> 16h, 16h30

> 17h

Inauguré en 1883, l’hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit. Entrée libre. Distribution de l’ensemble des tickets dès 9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour celles de l’après-midi.

Durée : 45 minutes..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:45:00. EUR.

9 Place Léon Betoulle Hôtel de Ville de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Several visits:

> 10h, 10h30,

> 11h, 11h30,

> 12h,

> 14h, 14h30,

> 15h, 15h30,

> 16h, 16h30

> 17h

Inaugurated in 1883, the Town Hall boasts a sumptuous limestone facade combining several architectural styles. Let us tell you all about the history of this building, its prestigious rooms and its eminent place in the life of the city, past and present.

Free admission. Free admission. All tickets distributed from 9:45 a.m. for morning tours and 1:45 p.m. for afternoon tours.

Duration: 45 minutes.

Varias visitas:

> 10h, 10h30

> 11h, 11.30h,

> 12h,

> 14h, 14h30

> 15h, 15h30

> 16h, 16h30

> 17h

Inaugurado en 1883, el Ayuntamiento ostenta una suntuosa fachada de piedra caliza que combina varios estilos arquitectónicos. Conozca la historia de este edificio, sus prestigiosas salas y su eminente lugar en la vida de la ciudad, pasada y presente.

Entrada gratuita. Entrada gratuita. Todas las entradas se distribuyen a partir de las 9:45 h para las visitas matinales y de las 13:45 h para las visitas vespertinas.

Duración: 45 minutos.

Mehrere Besuche :

> 10:00 Uhr, 10:30 Uhr,

> 11 Uhr, 11.30 Uhr,

> 12h,

> 14 Uhr, 14.30 Uhr,

> 15 Uhr, 15.30 Uhr,

> 16 Uhr, 16.30 Uhr

> 17h

Das 1883 eingeweihte Rathaus hat eine prächtige Kalksteinfassade, die verschiedene Architekturstile miteinander verbindet. Lassen Sie sich die Geschichte dieses Gebäudes, seiner prestigeträchtigen Säle und seines herausragenden Platzes im Leben der Stadt in Vergangenheit und Gegenwart erzählen.

Der Eintritt ist frei. Der Eintritt ist frei. Ausgabe der Eintrittskarten ab 9:45 Uhr für die Vormittagsbesuche und ab 13:45 Uhr für die Nachmittagsbesuche.

Dauer: 45 Minuten.

