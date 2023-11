Exposition : FISSORE 9 place jean jaurès Montluçon, 4 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Se perdre dans un tableau de FISSORE, c’est se perdre dans le contraste entre la tristesse des expressions de personnages fantomatiques et l’intensité explosive des couleurs joyeuses et profondes..

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To lose oneself in a FISSORE painting is to lose oneself in the contrast between the sad expressions of ghostly figures and the explosive intensity of deep, joyous colors.

Perderse en un cuadro de FISSORE es perderse en el contraste entre la tristeza de las expresiones de las figuras fantasmales y la intensidad explosiva de los colores profundos y alegres.

Sich in einem Gemälde von FISSORE zu verlieren, bedeutet, sich im Kontrast zwischen der Traurigkeit der Ausdrücke geisterhafter Figuren und der explosiven Intensität der fröhlichen und tiefen Farben zu verlieren.

Mise à jour le 2023-10-31 par OTI Vallée du Coeur de France