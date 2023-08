Exposition : Nitram 9 Place Jean Jaurès Montluçon, 2 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Les expos du 9 accueillent l’artiste Nitram.

Le vernissage aura lieu le 16 septembre à 18h30..

2023-09-02 fin : 2023-10-04 . .

9 Place Jean Jaurès Pôle Jean Jaurès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les expos du 9 welcome artist Nitram.

The vernissage takes place on September 16 at 6.30pm.

Las 9 exposiciones dan la bienvenida al artista Nitram.

El vernissage tendrá lugar el 16 de septiembre a las 18.30 h.

Les expos du 9 begrüßt den Künstler Nitram.

Die Vernissage findet am 16. September um 18.30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-08-28 par OTI Vallée du Coeur de France