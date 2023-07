Exposition de Peinture : Bernard Beaudonnet 9 place Jean Jaurès Montluçon, 8 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Ma peinture explore la mémoire d’un biologiste.

Le voyageur qui traverse le langage des signes, des couleurs, des matériaux et

des supports variés, découvre des images le plus souvent abstraites où se

retrouve la vie..

2023-07-08 fin : 2023-08-26 . .

9 place Jean Jaurès Pôle Jean Jaurès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



My painting explores the memory of a biologist.

The traveler who crosses the language of signs, colors, materials and

materials and media, discovers images that are often abstract and where life

life.

Mi pintura explora la memoria de un biólogo.

El viajero que atraviesa el lenguaje de signos, colores, materiales y

materiales y soportes, descubre imágenes, la mayoría de las veces abstractas, en las que

de la vida.

Meine Malerei erforscht das Gedächtnis eines Biologen.

Der Reisende, der durch die Sprache der Zeichen, Farben, Materialien und

verschiedene Medien durchläuft, entdeckt meist abstrakte Bilder, in denen sich das

das Leben wiederfindet.

