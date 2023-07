Journées européennes du patrimoine au Musée de l’île d’Oléron 9 place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Saint-Pierre-d’Oléron,Charente-Maritime

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de l’île d’Oléron vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine insulaire..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

9 place Gambetta

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Musée de l’île d’Oléron opens its doors to let you discover the richness and diversity of the island’s heritage.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Musée de l’île d’Oléron abre sus puertas para hacerle descubrir la riqueza y diversidad del patrimonio de la isla.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Museum der Ile d?Oléron seine Türen für Sie, um Ihnen den Reichtum und die Vielfalt des Inselerbes näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes