ROCK’N’NOËL – Les fatals Picards 9 Place Gambetta Liévin, 15 décembre 2023, Liévin.

Liévin Pas-de-Calais

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15

« Rock’n’Noël » ou le rendez-vous incontournable des amoureux du Rock et de la positive attitude….

« Rock’n’Noël » ou le rendez-vous incontournable des amoureux du Rock et de la positive attitude…

Et c’est l’occasion d’offrir aux spectateurs un voyage dans le temps à travers un florilège de leurs titres les plus emblématiques : La Sécurité de l’emploi, Mon père était tellement de gauche, Bernard Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk à Chien…

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie…

.

9 Place Gambetta

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-24 par Pas-de-Calais Tourisme