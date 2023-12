Cet évènement est passé REMISE DES PRIX DU 4 ÈME CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL 9 place Gabriel Péri Capestang Catégories d’Évènement: Capestang

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 17:30:00

fin : 2023-12-23 Concours de décoration de Noël.

Remise des prix du Concours de décoration de Noël (Portes d’entrée, fenêtres, balcons, façades… )

Remise des prix le 23 décembre à 17h30 Organisé par Lo Castel .

9 place Gabriel Péri

Capestang 34310 Hérault Occitanie

