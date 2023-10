Concert « Des troubadours aux tavernes Irlandaises » Voyage du 12e au 18e siècle à Niort 9 Place du Temple Niort, 22 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Concert dans le cadre du Niort Classique Festival 2023 :

Des troubadours ou trouvères aux ménétriers, de la vie des musiciens aux confréries : la chanson de geste, le chant Occitan, la musique sous Louis XIII, ou celles des tavernes, du Poitou à l’Irlande, ce programme envoûtant nous emporte vers les musiques populaires.

Parcours de musique traditionnelle et savante, du moyen âge au XVIIIe siècle.

● Hildegard, Guillaume d’Amiens, Marini, Albertini, Playford, musique irlandaise…

Quatre artistes : Violon/Chant – Harpe – Théorbe/Luth/guitare – Percussions.

9 Place du Temple Temple de Niort

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert as part of the Niort Classique Festival 2023:

From troubadours and trouv?res to me?ne?triers, from the lives of musicians to confrer?rees: chanson de geste, Occitan song, music under Louis XIII, or the music of taverns, from Poitou to Ireland, this spellbinding program takes us back to popular music.

A journey through traditional and learned music, from the Middle Ages to the 18th century.

? Hildegard, Guillaume d?Amiens, Marini, Albertini, Playford, Irish music?

Four artists : Violin/Singing ? Harp ? The?orbe/Lute/guitar ? Percussion

Concierto en el marco del Festival Niort Classique 2023:

De los trovadores y trovadores a los meñiques, de la vida de los músicos a la de los cofrades: la chanson de geste, la canción occitana, la música de Luis XIII o la música de taberna, de Poitou a Irlanda, este programa hechizante nos lleva de viaje a través de la música popular.

Un viaje a través de la música tradicional y culta, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.

? Hildegarda, Guillermo de Amiens, Marini, Albertini, Playford, música irlandesa?

Cuatro artistas : Violín/Canto ? Arpa ? Laúd/guitarra ? Percusión

Konzert im Rahmen des Niort Classique Festival 2023 :

Von den Troubadouren oder Findern bis zu den Meistern, vom Leben der Musiker bis zu den Bruderschaften: das Chanson de geste, der okzitanische Gesang, die Musik unter Ludwig XIII. oder die Musik der Tavernen, vom Poitou bis nach Irland, dieses bezaubernde Programm führt uns in die Volksmusik.

Ein Streifzug durch die traditionelle und gelehrte Musik vom Mittelalter bis zum 18.

? Hildegard, Guillaume d’Amiens, Marini, Albertini, Playford, irische Musik?

Vier Künstler : Geige/Gesang ? Harfe ? The?orbe/Laute/Gitarre ? Perkussion

