Concert « Romantisme & danse Fandango »La guitare romantique, de Mozart à Paganini à Niort 9 Place du Temple Niort, 22 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Concert dans le cadre du Niort Classique Festival 2023 :

Entre classicisme et romantisme, en compagnie de la duchesse d’Abrantès et de Balzac.

Danse/castagnettes : Christine Pascault.

Guitares romantiques (Anastasia Maximkina – Philippe Villa), deux violons, alto, violoncelle.

● N. Paganini, W. Mozart, F. de Fossa (quatuor pour 2 guitares, violon, violoncelle), L. Boccherini (Fandango du Quintet)….

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

9 Place du Temple Temple de Niort

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert as part of the Niort Classique Festival 2023:

Between classicism and romanticism, in the company of the Duchesse d?Abrante?s and Balzac.

Dance/castanets : Christine Pascault.

Romantic guitars (Anastasia Maximkina ? Philippe Villa), two violins, viola, cello.

? N. Paganini, W. Mozart, F. de Fossa (quartet for 2 guitars, violin, cello), L. Boccherini (Fandango du Quintet)?

Concierto en el marco del Festival Niort Classique 2023:

Entre clasicismo y romanticismo, en compañía de la Duquesa de Abrante y Balzac.

Danza/castañuelas : Christine Pascault.

Guitarras románticas (Anastasia Maximkina ? Philippe Villa), dos violines, viola, violonchelo.

? N. Paganini, W. Mozart, F. de Fossa (cuarteto para 2 guitarras, violín, violonchelo), L. Boccherini (Fandango del Quinteto)?

Konzert im Rahmen des Niort Classique Festival 2023 :

Zwischen Klassik und Romantik, in Begleitung der Herzogin von Abrante?s und Balzac.

Tanz/Kastagnetten : Christine Pascault.

Romantische Gitarren (Anastasia Maximkina ? Philippe Villa), zwei Violinen, Viola, Violoncello.

? N. Paganini, W. Mozart, F. de Fossa (Quartett für 2 Gitarren, Violine, Violoncello), L. Boccherini (Fandango des Quintetts)?

