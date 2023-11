Exposition « Graff ton territoire » 9 Place du Souvenir Français Santranges, 23 novembre 2023, Santranges.

Santranges,Cher

Dans le cadre du lancement de l’accueil ados en février 2023, les jeunes inscrits ont réalisé un ensemble de toiles pour lancer le projet naissant de la structure. Venez les découvrir !.

Samedi 2023-11-23 10:00:00 fin : 2023-12-08 17:30:00. EUR.

9 Place du Souvenir Français

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire



As part of the launch of the teen reception center in February 2023, the young people registered have created a series of canvases to launch the structure’s nascent project. Come and discover them!

Con motivo del lanzamiento de la acogida de adolescentes en febrero de 2023, los jóvenes inscritos han creado una serie de lienzos para dar a conocer el nuevo proyecto del centro. ¡Venga a descubrirlos!

Im Rahmen des Starts des Teenagertreffs im Februar 2023 haben die eingeschriebenen Jugendlichen eine Reihe von Leinwänden angefertigt, um das aufkeimende Projekt der Einrichtung zu starten. Entdecken Sie sie!

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois