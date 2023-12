Les mercredis lecture 9 Place des Alliés Masevaux-Niederbruck, 10 janvier 2024, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 15:00:00

fin : 2024-01-10 16:00:00

Les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire proposent aux enfants de 4 à 10 ans un moment d’évasion lors d’une lecture d’histoire. Sur inscription par téléphone..



9 Place des Alliés

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Masevaux