Début : 2024-02-13 19:00:00

La Bibliothèque George Sand de Saint-Gaultier propose une soirée contes en pyjama.

Soirée contes en pyjama à la bibliothèque de Saint-Gaultier.

Viens en pyjama avec ton doudou pour écouter des histoires.

Apporte ta tasse, un chocolat chaud te sera offert. A partir de 3 ans. sur réservation – places limitées EUR.

9 Place de l’hôtel de ville

Argenton-sur-Creuse 36800 Indre Centre-Val de Loire

