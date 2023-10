Exposition Vinyles 2.0 9 Place de l’hôtel de ville Argenton-sur-Creuse, 29 septembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Exposition à la bibliothèque « Vinyles 2.0 » De sa naissance au reboot, une histoire commentée du vinyle..

2023-09-29 fin : 2023-10-23 . EUR.

9 Place de l’hôtel de ville

Argenton-sur-Creuse 36800 Indre Centre-Val de Loire



Library exhibition « Vinyles 2.0 » From birth to reboot, a commented history of vinyl.

Exposición « Vinilos 2.0 » en la biblioteca Del nacimiento al reinicio, una historia del vinilo comentada.

Ausstellung in der Bibliothek « Vinyles 2.0 » Von der Entstehung bis zum Reboot, eine kommentierte Geschichte des Vinyls.

