Les contes 3-6 ans: « Randonnée de contes » 9 Place de l’hôtel de ville Argenton-sur-Creuse, 28 juin 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

La Bibliothèque George Sand de Saint-Gaultier propose des lectures de contes pour les enfants de 3/6 ans..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 17:30:00. EUR.

9 Place de l’hôtel de ville

Argenton-sur-Creuse 36800 Indre Centre-Val de Loire



The George Sand Library in Saint-Gaultier offers story readings for children aged 3-6.

La Biblioteca George Sand de Saint-Gaultier ofrece lecturas de cuentos para niños de 3 a 6 años.

Die Bibliothek George Sand in Saint-Gaultier bietet Märchenlesungen für Kinder von 3/6 Jahren an.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Vallée de la Creuse