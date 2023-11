Derviche expérience « Le cri du Caire » 9 Place de l’Horloge Saou, 12 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Stéphane Koulbanis découvre la danse en 1985 à Genève avec Paco Yé, Sa rencontre avec la musique d’Abdullah Miniawy a donné lieu à une performance solo de 30mn qu’il nous présentera en inédit. Places limitées.

2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-12 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stéphane Koulbanis discovered dance in 1985 in Geneva with Paco Yé. His encounter with the music of Abdullah Miniawy gave rise to a 30-minute solo performance, which he will present to us for the first time. Limited seating

Stéphane Koulbanis descubrió la danza en 1985 en Ginebra con Paco Yé. Su encuentro con la música de Abdullah Miniawy dio lugar a un espectáculo en solitario de 30 minutos que nos presentará por primera vez. Aforo limitado

Stéphane Koulbanis entdeckte den Tanz 1985 in Genf bei Paco Yé. Seine Begegnung mit der Musik von Abdullah Miniawy führte zu einer 30-minütigen Solo-Performance, die er uns in unveröffentlichter Form präsentieren wird. Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Val de Drôme