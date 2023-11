Théâtre « la vieille qui se prenait pour la terre » 9 Place de l’Horloge Saou, 11 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Une vieille dame pleine de frénésie de fantaisie et d’évasion. Création 2022 (Thérèse Bosc)..

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An old lady full of frenzy, fantasy and escapism. Creation 2022 (Thérèse Bosc).

Una anciana llena de frenesí, fantasía y evasión. Creada en 2022 por Thérèse Bosc.

Eine alte Dame voller Raserei, Fantasie und Fluchtgedanken. Uraufführung 2022 (Thérèse Bosc).

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Val de Drôme