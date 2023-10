The song sparrows 9 Place de l’Horloge Saou, 4 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

THE SONG SPARROWS (Folk & soul music)

Les Song Sparrows vous transportent dans les profondeurs de la folk anglophone.

Laissez-vous embarquer le temps d’un voyage sensible à travers ces histoires singulières qui nous racontent tous..

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Song Sparrows transport you into the depths of English-language folk.

Let us take you on a sensitive journey through the singular stories that tell us all.

The Song Sparrows te transportan a las profundidades del folk en lengua inglesa.

Deja que te lleven en un viaje sensible a través de las singulares historias que nos cuentan a todos.

THE SONG SPROWS entführen Sie in die Tiefen des englischsprachigen Folks.

Lassen Sie sich für die Dauer einer sensiblen Reise durch diese einzigartigen Geschichten, die von uns allen erzählen, an Bord nehmen.

