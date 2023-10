Détours – Native’art 9 Place de l’Horloge Saou, 2 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Pour cette 1ère édition, nous accueillons – Détours – un jeune artiste dijonnais dont certaines compositions ont été écrites à Saoû..

2023-11-02 20:30:00 fin : 2023-11-02 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For this 1st edition, we welcome – Détours – a young artist from Dijon, some of whose compositions were written in Saoû.

Para esta 1ª edición, damos la bienvenida a Détours, un joven artista de Dijon, algunas de cuyas composiciones fueron escritas en Saoû.

Ausgabe begrüßen wir – Détours – einen jungen Künstler aus Dijon, dessen Kompositionen teilweise in Saoû geschrieben wurden.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme du Val de Drôme