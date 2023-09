Halloween au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge Saou, 31 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

La journée se déroule en deux parties:

– Après-midi dédiée aux petits monstres. Jeux, goûter, chasse aux bonbons, maquillage et autres jeux horribles!

– Soirée sanglante pour adultes uniquement! Déguisement obligatoire, soirée animée par DJ Dracula!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The day is divided into two parts:

– Afternoon dedicated to the little monsters. Games, snacks, candy hunts, face painting and other ghastly games!

– Bloody evening for adults only! Disguise required, with DJ Dracula!

La jornada se divide en dos partes:

– Tarde dedicada a los pequeños monstruos. ¡Juegos, meriendas, búsqueda de caramelos, pintacaras y otros juegos espantosos!

– Tarde sangrienta ¡sólo para adultos! Disfraz obligatorio, ¡con DJ Drácula!

Der Tag besteht aus zwei Teilen:

– Der Nachmittag ist den kleinen Monstern gewidmet. Spiele, Snacks, Süßigkeitenjagd, Schminken und andere schreckliche Spiele!

– Blutiger Abend nur für Erwachsene! Kostümierung ist Pflicht, DJ Dracula legt auf!

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Val de Drôme