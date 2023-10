Soirée jeux 9 Place de l’Horloge Saou, 12 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Nos soirées jeux redémarrent et pour cette rentrée, nous accueillerons les jeudis à partir de 18h

Jeudi 12/10: soirée Backgammon et d’échecs

Jeudi 19/10 : soirée Coinche & Tarot.

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our games evenings are starting up again, and this autumn we’ll be hosting the following on Thursdays from 6pm

Thursday 12/10: Backgammon and chess evening

Thursday 19/10: Coinche & Tarot evening

Nuestras tardes de juegos se reanudan, y este otoño celebraremos las siguientes los jueves a partir de las 18.00 horas

Jueves 12/10: Tarde de backgammon y ajedrez

Jueves 19/10: Tarot y Coinche

Unsere Spieleabende starten wieder, und in diesem Herbst werden wir donnerstags ab 18 Uhr folgende Veranstaltungen anbieten

Donnerstag, 12.10.: Backgammon- und Schachabend

Donnerstag, 19.10.: Abend mit Quickie und Tarock

