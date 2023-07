S.H.A. au Poney fringant 9 Place de l’Horloge Saou, 22 juillet 2023, Saou.

Saou,Drôme

L’univers et la voix de SHA nous transportent dans une bulle d’émotion ; un jeune talent, une future grande ? et dans tous les cas une voix magnifique à découvrir..

2023-07-22 21:30:00 fin : 2023-07-22 . .

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SHA?s universe and voice transport us into a bubble of emotion; a young talent, a future great? and in any case a magnificent voice to discover.

El universo y la voz de SHA nos transportan a una burbuja de emoción; un joven talento, un futuro grande… y en cualquier caso una magnífica voz por descubrir.

SHAs Welt und ihre Stimme entführen uns in eine Blase voller Emotionen; ein junges Talent, eine zukünftige Große? und auf jeden Fall eine wunderschöne Stimme, die es zu entdecken gilt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Val de Drôme