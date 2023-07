Farra au Poney Fringuant 9 Place de l’Horloge Saou, 7 juillet 2023, Saou.

Saou,Drôme

Les membres du Farra Trio se sont rencontrés dans les mers d’Espagne et se sont retrouvés dans les montagnes de Grèce..

2023-07-07 21:00:00

9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The members of the Farra Trio met on the seas of Spain and found themselves in the mountains of Greece.

Los miembros del Trío Farra se conocieron en los mares de España y se encontraron en las montañas de Grecia.

Die Mitglieder des Farra Trios trafen sich an den Meeren Spaniens und fanden sich in den Bergen Griechenlands wieder.

