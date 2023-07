Exposition « Etat des lieux » 9 Place de l’église Nexon, 9 juillet 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Dix artistes contemporains célèbrent les 10 ans d’ouverture de la galerie en travaillant les questions de lieu, de bilan, de la pratique artistique… Ouvert à toutes et à tous..

2023-07-09 fin : 2023-09-03 19:00:00. EUR.

9 Place de l’église Les Ateliers de l’Esperluette

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ten contemporary artists celebrate the gallery’s 10th anniversary by exploring questions of place, balance and artistic practice… Open to all.

Diez artistas contemporáneos celebran el 10º aniversario de la apertura de la galería explorando cuestiones de lugar, equilibrio y práctica artística… Abierto a todos.

Zehn zeitgenössische Künstler feiern das 10-jährige Bestehen der Galerie und beschäftigen sich mit Fragen des Ortes, der Bilanz, der künstlerischen Praxis… Offen für alle und jeden.

