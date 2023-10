Exposition Carole Scalabre 9 place de l’église de Vicq Pressignac-Vicq, 2 novembre 2023, Pressignac-Vicq.

Pressignac-Vicq,Dordogne

Après une carrière d’éducatrice spécialisée, mettant en place des projets artistiques pour enfants et jeunes adultes, elle devient l’assistante d’un maître iconographe russe et crée parallèlement des tableaux abstraits d’une grande force, qui fascinent le regard par des éclats de lumière rendus à la feuille d’or. Plus tard, elle succédera à son maître dans la transmission de l’art très spécifique des icônes, qu’elle enseigne aujourd’hui, avec cette même intensité de lumière..

2023-11-02 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

9 place de l’église de Vicq Salle municipale

Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After a career as a specialized educator, setting up art projects for children and young adults, she became the assistant to a Russian master iconographer, at the same time creating abstract paintings of great force, which fascinate the eye with flashes of light rendered in gold leaf. Later, she succeeded her master in transmitting the very specific art of icons, which she now teaches with the same intensity of light.

Tras una carrera como educadora especializada, creando proyectos artísticos para niños y jóvenes, se convirtió en ayudante de un maestro iconógrafo ruso, creando al mismo tiempo poderosas pinturas abstractas que cautivan la vista con sus destellos de luz plasmados en pan de oro. Más tarde, sucedió a su maestro en la transmisión del arte tan específico de los iconos, que ahora enseña con la misma intensidad de luz.

Nach einer Karriere als Sonderpädagogin, die Kunstprojekte für Kinder und junge Erwachsene durchführte, wurde sie Assistentin eines russischen Ikonenmalers und schuf parallel dazu abstrakte Bilder von großer Kraft, die den Blick durch mit Blattgold wiedergegebene Lichtblitze faszinieren. Später folgte sie ihrem Meister in der Vermittlung der sehr spezifischen Kunst der Ikonenmalerei, die sie heute mit der gleichen Intensität des Lichts unterrichtet.

