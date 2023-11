CONCERT DE NOËL LES CIGALOUS 9 place de l’Eglise Cruzy, 1 décembre 2023, Cruzy.

Cruzy,Hérault

Concert de Noël avec l’ensemble Choral Les Cigalous et le chœur d’enfants de Cruzy sous la direction d’Angelika Boschetto.

2023-12-08 17:30:00 fin : 2023-12-08 . .

9 place de l’Eglise

Cruzy 34310 Hérault Occitanie



Christmas concert with Les Cigalous choral ensemble and the Cruzy children’s choir conducted by Angelika Boschetto

Concierto de Navidad con el conjunto coral Les Cigalous y el coro infantil Cruzy, dirigidos por Angelika Boschetto

Weihnachtskonzert mit dem Chorensemble Les Cigalous und dem Kinderchor von Cruzy unter der Leitung von Angelika Boschetto

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN