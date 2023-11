Exposition – THIME 9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux, 7 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Espace d’exposition « Les Lunettes de François » à Périgueux

Du 7 Novembre 2023 au 5 Janvier 2024.

VERNISSAGE le jeudi 7 décembre à 18h

—————————————-

The Art place of « Les Lunettes de François » in Périgueux.

From Novembre 7th 2023 to January 5th 2024.

OPENING next december 7th at 6pm.

2023-11-07 fin : 2024-01-05 19:00:00. EUR.

9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Les Lunettes de François

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Espacio de exposición « Les Lunettes de François » en Périgueux

Del 7 de noviembre de 2023 al 5 de enero de 2024.

INAUGURACIÓN el jueves 7 de diciembre a las 18:00

—————————————-

Lugar de Arte de « Les Lunettes de François » en Périgueux.

Del 7 de noviembre de 2023 al 5 de enero de 2024.

INAUGURACIÓN el próximo 7 de diciembre a las 18h

Ausstellungsbereich « Les Lunettes de François » in Périgueux

Vom 7. November 2023 bis zum 5. Januar 2024.

VERNISSAGE am Donnerstag, den 7. Dezember um 18 Uhr

—————————————-

The Art place of « Les Lunettes de François » in Périgueux.

Von November 7th 2023 bis Januar 5th 2024.

OPENING next december 7th at 6pm

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Communal de Périgueux