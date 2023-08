Ateliers nutrition 9 Place de la République Magnac-Laval, 6 septembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

L’objectif de ce programme est d’acquérir de nouveaux réflexes favorables à un bien être durable. Parmi les thèmes évoqués lors de ces rendez-vous du mercredi : les grandes fonctions de l’alimentation, comment stimuler nos sens et rester à l’écoute de nos sensations, apprendre à lire les étiquettes, plats industriels ou plats « maison », alimentation convivialité et activité, etc. Sur inscription obligatoire..

2023-09-06 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

9 Place de la République Tiers Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The aim of this program is to acquire new reflexes conducive to lasting well-being. Topics covered include: the main functions of food, how to stimulate our senses and listen to our feelings, learning to read labels, industrial vs. home-cooked meals, conviviality and activity, etc. Registration required.

El objetivo de este programa es ayudarle a adquirir nuevos reflejos para un bienestar duradero. Entre los temas abordados figuran: las principales funciones de los alimentos, cómo estimular nuestros sentidos y escuchar lo que sentimos, aprender a leer las etiquetas, comida industrial frente a comida casera, convivencia y actividad, etc. Inscripción obligatoria.

Ziel dieses Programms ist es, neue Reflexe zu entwickeln, die zu einem dauerhaften Wohlbefinden führen. Zu den Themen, die bei diesen Mittwochstreffen besprochen werden, gehören: die großen Funktionen der Ernährung, wie wir unsere Sinne stimulieren und auf unsere Empfindungen hören, Etiketten lesen lernen, industriell hergestellte oder « hausgemachte » Gerichte, gesellige und aktive Ernährung usw. Anmeldung erforderlich.

