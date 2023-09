PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES 9 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres, 2 octobre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Venez rencontrer les agents et les partenaires de France Services à l’occasion des Journées portes ouvertes du 2 au 13 octobre 2023.

Organisées à l’initiative de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et pour la troisième année consécutive, les Journées portes ouvertes France services ont pour objectif de vous faire découvrir les nouveaux modes d’accès aux services publics..

2023-10-02 fin : 2023-10-13 . .

9 Place de la mairie

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Come and meet France Services? agents and partners at our Open Days from October 2 to 13, 2023.

Organized on the initiative of the Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) and for the third year running, the France Services Open Days are designed to help you discover new ways of accessing public services.

Venga a conocer a los agentes y socios de France Services en las jornadas de puertas abiertas del 2 al 13 de octubre de 2023.

Organizadas por iniciativa de la Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) y por tercer año consecutivo, las Jornadas de Puertas Abiertas de France Services están diseñadas para ayudarle a descubrir nuevas formas de acceder a los servicios públicos.

Treffen Sie die Agenten und Partner von France Services anlässlich der Tage der offenen Tür vom 2. bis 13. Oktober 2023.

Die Tage der offenen Tür von France Services werden auf Initiative der Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) organisiert und finden bereits zum dritten Mal in Folge statt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP