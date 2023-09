Spectacle « La tête sur les étoiles » 9 Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile, 14 octobre 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Cinq-Mars-la-Pile,Indre-et-Loire

Spectacle pour un musicien et un jongleur

Célestin est un personnage lunaire et rêveur tombé sur Terre par hasard. Il devient astronome et passe beaucoup de temps à observer l’infinité des étoiles. Mais un jour, l’univers de Célestin se met à rétrécir….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

9 Place de la Mairie

Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Show for a musician and a juggler

Célestin is a moody, dreamy character who fell to Earth by chance. He becomes an astronomer and spends a lot of time observing the infinite number of stars. But one day, Célestin’s universe begins to shrink?

Espectáculo para un músico y un malabarista

Célestin es un personaje malhumorado y soñador que cayó en la Tierra por casualidad. Se convierte en astrónomo y pasa mucho tiempo observando el infinito número de estrellas. Pero un día, el universo de Célestin empieza a encogerse?

Aufführung für einen Musiker und einen Jongleur

Célestin ist eine mondsüchtige und verträumte Figur, die durch Zufall auf die Erde gefallen ist. Er wird Astronom und verbringt viel Zeit damit, die unendlichen Weiten der Sterne zu beobachten. Doch eines Tages beginnt Celestins Universum zu schrumpfen

Mise à jour le 2023-09-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE