Flâneries théâtralisées « Les Filous de Noël » 9 Place de la Mairie Bischwiller, 16 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

« Les filous de Noël »

Deux curieux personnages veulent troubler les fêtes de Noël organisées en Alsace, en France en Europe et même à la Réunion…c’est sans compter avec le commando « Au secours Noël » qui arrivera à sauver les festivités..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. EUR.

9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



« The Christmas tricksters

Two strange characters want to disrupt Christmas celebrations in Alsace, France, Europe and even Reunion Island…but the « Au secours Noël » commando will save the festivities.

« Pícaros navideños

Dos extraños personajes quieren perturbar las fiestas navideñas en Alsacia, Francia, Europa e incluso la Isla Reunión… pero no pueden contar con el comando « Ayuda a la Navidad » para salvar las fiestas.

» Die Weihnachtsfilous »

Zwei merkwürdige Gestalten wollen die Weihnachtsfeiern stören, die im Elsass, in Frankreich, Europa und sogar auf La Réunion organisiert werden… Sie haben nicht mit dem Kommando « Au secours Noël » gerechnet, das die Feierlichkeiten retten wird.

Mise à jour le 2023-09-20 par Commune de Bischwiller