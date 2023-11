Balade des lumières 9 Place de la Mairie Bischwiller, 9 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Le FCJAB Nature, Arts et Culture organise à nouveau la ‘Balade des Lumières de Bischwiller’.

Il s’agit d’une promenade contée et musicale..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



FCJAB Nature, Arts et Culture is once again organizing the ‘Balade des Lumières de Bischwiller’.

This is a storytelling and musical walk.

La FCJAB Nature, Arts et Culture organiza de nuevo la « Balade des Lumières de Bischwiller ».

Se trata de un paseo cuentacuentos y musical.

Der FCJAB Natur, Kunst und Kultur organisiert erneut die ‘Balade des Lumières de Bischwiller’ (Lichterwanderung von Bischwiller).

Es handelt sich um einen Spaziergang mit Erzählungen und Musik.

Mise à jour le 2023-11-13 par Commune de Bischwiller