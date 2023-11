Atelier cosmétiques maison – Mes baumes lèvres et corps 9 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt, 18 novembre 2023, Allemans-du-Dropt.

Allemans-du-Dropt,Lot-et-Garonne

L’épicerie Vrac et Local vous propose un atelier de cosmétiques maison qui va vous permettre de confectionner vous-même votre baume hydratant pour le corps et votre stick à lèvre ! Vous allez apprendre les propriétés, les usages et les précautions d’emploi des huiles végétales essentielles..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 15:00:00. EUR.

9 Place de la Liberté Vrac et Local

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Vrac et Local grocery store is offering a homemade cosmetics workshop that will enable you to make your own moisturizing body balm and lip stick! Learn about the properties, uses and safety precautions of essential plant oils.

La tienda de ultramarinos Vrac et Local ofrece un taller de cosmética casera en el que podrás elaborar tu propio bálsamo corporal hidratante y tu barra de labios Aprenderás las propiedades, usos y precauciones de seguridad de los aceites esenciales de plantas.

Der Lebensmittelladen Vrac et Local bietet Ihnen einen Workshop über selbstgemachte Kosmetik an, bei dem Sie Ihren feuchtigkeitsspendenden Körperbalsam und Ihren Lippenpflegestift selbst herstellen können! Sie werden die Eigenschaften, den Gebrauch und die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von ätherischen Pflanzenölen kennen lernen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT du Pays de Lauzun